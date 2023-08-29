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15:54, 29 августа 2023Бывший СССР

Почти каждый пятый опрошенный на Украине назвал себя националистом

Опрос КМИС: почти 20% опрошенных на Украине считают себя националистами
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Почти 20 процентов опрошенных украинцев считают себя националистами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне.

По данным опроса, около 19 процентов респондентов назвали себя националистами. Отмечается, что до начала специальной военной операции к этой группе себя относили порядка 3-4 процентов опрошенных жителей Украины.

В совокупности правых взглядов придерживаются более 30 процентов участников опроса, левых — 12 процентов. Доля идеологически определившихся респондентов в сумме составила около 57 процентов.

Ранее сообщалось, что 43 процента жителей Украины выступают за прекращение боевых действий с Россией в случае усиления Москвой ракетных ударов по городам республики. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и центра Разумкова.

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    Георгий Нестеров
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