Почти половина украинцев выступила за переговоры с Россией

43 процента украинцев выступили за переговоры, если Россия усилит ракетные атаки

43 процента украинцев выступили за прекращение боевых действий с Россией, если Москва усилит ракетные удары по городам республики. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и центра Разумкова, передает Telegram-канал «Политика страны».

Примерно половина от этих 40 процентов считает, что нужно заморозить конфликт и не идти на уступки, другая же часть предлагает начать переговоры о мире.

На юге и востоке Украины, согласно результатам опроса, каждый второй выступает за прекращение конфликта. На эти же регионы приходится и большая часть жителей, согласных с требованием Москвы к Киеву не вступать в НАТО.

При этом большинство опрошенных по всей стране не согласны на мир в обмен на внеблоковый статус Украины, признание ее новых границ, сокращение численности украинской армии, предоставление русскому языку статуса государственного.

Ранее стало известно, что украинские военные попросили президента республики Владимира Зеленского усилить мобилизацию. Глава государства также заявил, что Киеву крайне важно разобраться с вопросом военкоматов, чтобы понимать, кто и как занимается привлечением граждан к воинской службе.