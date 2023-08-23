Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:39, 23 августа 2023Бывший СССР

Почти половина украинцев выступила за переговоры с Россией

43 процента украинцев выступили за переговоры, если Россия усилит ракетные атаки

Фото: Alina Smutko / Reuters

43 процента украинцев выступили за прекращение боевых действий с Россией, если Москва усилит ракетные удары по городам республики. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и центра Разумкова, передает Telegram-канал «Политика страны».

Примерно половина от этих 40 процентов считает, что нужно заморозить конфликт и не идти на уступки, другая же часть предлагает начать переговоры о мире.

На юге и востоке Украины, согласно результатам опроса, каждый второй выступает за прекращение конфликта. На эти же регионы приходится и большая часть жителей, согласных с требованием Москвы к Киеву не вступать в НАТО.

При этом большинство опрошенных по всей стране не согласны на мир в обмен на внеблоковый статус Украины, признание ее новых границ, сокращение численности украинской армии, предоставление русскому языку статуса государственного.

Ранее стало известно, что украинские военные попросили президента республики Владимира Зеленского усилить мобилизацию. Глава государства также заявил, что Киеву крайне важно разобраться с вопросом военкоматов, чтобы понимать, кто и как занимается привлечением граждан к воинской службе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Рухнувший в России самолет приписали Пригожину

    Энтузиасты решили устроить крупнейшие за 50 лет поиски Лохнесского чудовища

    В США назвали предполагаемые планы России после взятия Купянска

    Десять человек погибли при крушении приписываемого Пригожину самолета

    Разбившийся в Тверской области самолет летел из Москвы в Петербург

    Бритни Спирс захотела помириться с отцом

    Кадыров рассказал об успешной вылазке разведчиков «Ахмата» в тыл ВСУ

    ВДВ получили системы десантирования для «Тайфунов»

    Дава объявил о начале ремонта в квартире

    Момент падения самолета в Тверской области попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости