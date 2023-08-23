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18:15, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленского попросили усилить мобилизацию

Зеленский сообщил, что военные попросили его усилить мобилизацию

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военные попросили президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию. Об этом глава государства рассказал во время саммита «Крымская платформа», трансляция которого шла на YouTube-канале площадки.

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — сообщил он.

При этом президент назвал «очень важным» разобраться с вопросом военкоматов, чтобы понимать, кто и как занимается привлечением граждан в воинской службе.

Ранее стало известно о массовых обысках в четырех районных военкоматах города Одессы. Мероприятия проводили региональная прокуратура, Управление стратегических расследований и следователи Национальной полиции Украины.

11 августа Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. «Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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