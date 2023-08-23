Зеленского попросили усилить мобилизацию

Зеленский сообщил, что военные попросили его усилить мобилизацию

Военные попросили президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию. Об этом глава государства рассказал во время саммита «Крымская платформа», трансляция которого шла на YouTube-канале площадки.

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — сообщил он.

При этом президент назвал «очень важным» разобраться с вопросом военкоматов, чтобы понимать, кто и как занимается привлечением граждан в воинской службе.

Ранее стало известно о массовых обысках в четырех районных военкоматах города Одессы. Мероприятия проводили региональная прокуратура, Управление стратегических расследований и следователи Национальной полиции Украины.

11 августа Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. «Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал он.