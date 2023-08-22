Стало известно об обысках в военкоматах Одессы

РБК-Украина: в военкоматах Одессы проходят массовые обыски

В четырех районных военкоматах города Одессы проходят массовые обыски. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что мероприятия проводят региональная прокуратура, Управление стратегических расследований и следователи Национальной полиции.

Уточняется, что обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. По данным «РБК-Украина», комплекс мероприятий проводится в нескольких регионах страны.

Ранее стало известно о задержании на Украине директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.

