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13:43, 22 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об обысках в военкоматах Одессы

РБК-Украина: в военкоматах Одессы проходят массовые обыски

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

В четырех районных военкоматах города Одессы проходят массовые обыски. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что мероприятия проводят региональная прокуратура, Управление стратегических расследований и следователи Национальной полиции.

Уточняется, что обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. По данным «РБК-Украина», комплекс мероприятий проводится в нескольких регионах страны.

Ранее стало известно о задержании на Украине директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.

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    Алевтина Запольская
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