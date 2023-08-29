Daily Mail: британская певица Адель заявила о желании родить второго ребенка

Британская певица Адель во время разговора с поклонниками на шоу в Лас-Вегасе заявила о желании и готовности снова стать матерью. Об этом пишет Daily Mail.

«Я действительно хочу скоро снова стать мамой», — сказала Адель, общаясь с поклонницей. 35-летняя знаменитость добавила, что уже составила список подходящих имен для второго ребенка и мечтает стать матерью двоих детей. Отмечается, что жених артистки, 42-летний спортивный агент Рич Пол, также подтвердил готовность стать отцом.

Известно, что пара встречается с 2021 года, у Пола есть трое детей от предыдущих отношений. Адель, в свою очередь, воспитывает 10-летнего сына, родившегося в 2012 году от ее бойфренда Саймона Конекки. После рождения наследника Конекки и Адель заключили гражданский брак, который продлился с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Адель остановила концерт, чтобы сделать выговор службе безопасности площадки, которая, по ее словам, беспокоила фаната. Исполнительница прервала исполнение песни Water Under the Bridge во время своего выступления в Лас-Вегасе ради того, чтобы узнать у охранников, почему они беспокоили одного из зрителей шоу.

