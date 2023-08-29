Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:15, 29 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвала замедляющий старение сухофрукт

Диетолог Соломатина: изюм замедляет старение и укрепляет сердце

Фото: Unsplash

Некоторые ферментированные ягоды помогают замедлять старение, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Полезный для пожилых людей сухофрукт она назвала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, изюм, особенно темный, содержит много антиоксидантов, что полезно для сердца, нервов и организма в целом. «Виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — сказала она.

Также сухофрукты богаты калием и магнием. «Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма. Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает», — объяснила диетолог. Кроме того, подчеркнула она, магний расслабляет гладкую мускулатуру и способствует нормальной работе кишечника.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

При этом, предупредила Соломатина, изюм не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку он содержит много сахара.

Ранее диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазкая рассказала об овощах, необходимых для укрепления иммунитета.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости