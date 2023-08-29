Диетолог назвала замедляющий старение сухофрукт

Диетолог Соломатина: изюм замедляет старение и укрепляет сердце

Некоторые ферментированные ягоды помогают замедлять старение, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Полезный для пожилых людей сухофрукт она назвала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, изюм, особенно темный, содержит много антиоксидантов, что полезно для сердца, нервов и организма в целом. «Виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — сказала она.

Также сухофрукты богаты калием и магнием. «Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма. Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает», — объяснила диетолог. Кроме того, подчеркнула она, магний расслабляет гладкую мускулатуру и способствует нормальной работе кишечника.

При этом, предупредила Соломатина, изюм не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку он содержит много сахара.

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