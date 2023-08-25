Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:50, 25 августа 2023Забота о себе

Диетолог перечислила доступные овощи для укрепления иммунитета

Диетолог Водолазкая: для укрепления иммунитета осенью надо есть шпинат и морковь

Фото: David Holifield / Unsplash

Чтобы осенью избежать дефицита важных микро- и макроэлементов, надо включить в рацион шпинат и морковь, посоветовала диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазкая. Некоторые другие доступные овощи, необходимые для укрепления иммунитета, она перечислила «Газете.Ru».

Врач рассказала, что 70-80 процентов иммунных клеток организма находится в слизистой оболочке кишечника, поэтому поддержание здоровой микрофлоры кишечника — залог крепкого иммунитета. Сформировать нормальную микробиоту поможет включение в рацион овощей, считает она.

Материалы по теме:
«Страх не дает покоя». Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
«Страх не дает покоя».Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
3 июня 2021
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

По словам Водолазкой, для укрепления иммунитета очень важно в умеренных количествах есть морковь, в которой содержатся мощные иммуномодуляторы бета-каротин и витамин А, а также богатый витамином С болгарский перец. В качестве еще одного доступного суперфуда диетолог назвала шпинат.

100 граммов шпината содержат не только половину от суточной нормы потребления витамина А, но и витамины С и цинк, так необходимые для поддержки работы иммунных клеток

Ангелина Водолазкаядиетолог-эндокринолог

Не обошла вниманием Водолазкая и чеснок. Этот продукт, по ее словам, улучшает кровообращение и обладает противомикробным свойством. Также поддержать здоровье в период простуд помогает имбирь. Врач отметила, что он содержит активное вещество гингерол, способное активировать иммунную систему.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска рассказала о популярном суперфуде — спирулине. Это высокобелковая съедобная водоросль, богатая витаминами, минералами и аминокислотами. Принимать ее советуют в виде БАДов.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Байдена подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

    Туристы осквернили 460-летнюю достопримечательность футбольными граффити

    Россиян предупредили о штрафах за выброс одного типа мусора в бак возле дома

    Сбившего 11 человек в Калуге водителя арестовали на два месяца

    Песков ответил на вопрос о формате участия России в саммите G20

    Мужчина собрал в гараже робота и пошел пить пиво с ним

    Власти российского региона напомнили о запрете обсуждать работу ПВО в сети

    Невысоким девушкам посоветовали избавиться от одной вещи в гардеробе

    В офисе Зеленского назвали темы переговоров с главой МИД Турции

    Исинбаева отреагировала на отсутствие в списке самых влиятельных легкоатлеток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости