Россияне пожаловались на произвол и агрессию полиции в мусульманской стране

Dawn: пара россиян пожаловалась на агрессивный допрос полицейских в Пакистане

Пара российских туристов пожаловалась на агрессивное поведение и произвол полицейских во время допроса в Пакистане. Подробностями истории поделилось издание Dawn.

Уточняется, что россиянин по имени Слава Сколания путешествовал по мусульманской стране со своей супругой. «Когда мы ехали в город Джамруд, нас перехватили полицейские. Они агрессивно допрашивали нас и никуда не пускали», — поделился Сколания.

По словам туриста, полицейские попросили у них документы, которые были показаны. Несмотря на это, россиянин утверждает, что стражи правопорядка накричали на них на глазах у свидетелей.

«Некоторые полицейские были милыми, но один из них вел себя очень плохо по отношению к нам и очень нас напугал. Он сфотографировал плачущей мою жену и меня и разместил снимки в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)», — пожаловался Сколания, добавив, что полиция также якобы поделилась их личной информацией, включая данные паспорта и визы.

Россиянин также рассказал, что один местный житель помог им выйти из ситуации и отвез к себе домой. Представители полиции, в свою очередь, заявили, что эти обвинения «не соответствуют действительности».

Ранее для российских туристов составили рейтинг самых опасных стран. В него вошли Венесуэла, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика.