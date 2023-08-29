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18:43, 29 августа 2023Путешествия

Россияне пожаловались на произвол и агрессию полиции в мусульманской стране

Dawn: пара россиян пожаловалась на агрессивный допрос полицейских в Пакистане

Фото: B.K. Bangash / AP

Пара российских туристов пожаловалась на агрессивное поведение и произвол полицейских во время допроса в Пакистане. Подробностями истории поделилось издание Dawn.

Уточняется, что россиянин по имени Слава Сколания путешествовал по мусульманской стране со своей супругой. «Когда мы ехали в город Джамруд, нас перехватили полицейские. Они агрессивно допрашивали нас и никуда не пускали», — поделился Сколания.

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По словам туриста, полицейские попросили у них документы, которые были показаны. Несмотря на это, россиянин утверждает, что стражи правопорядка накричали на них на глазах у свидетелей.

«Некоторые полицейские были милыми, но один из них вел себя очень плохо по отношению к нам и очень нас напугал. Он сфотографировал плачущей мою жену и меня и разместил снимки в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)», — пожаловался Сколания, добавив, что полиция также якобы поделилась их личной информацией, включая данные паспорта и визы.

Россиянин также рассказал, что один местный житель помог им выйти из ситуации и отвез к себе домой. Представители полиции, в свою очередь, заявили, что эти обвинения «не соответствуют действительности».

Ранее для российских туристов составили рейтинг самых опасных стран. В него вошли Венесуэла, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика.

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    Марина Черняк
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