Глава Минобороны Украины потребовал от польской фирмы выполнения обязательств

Резников: польская фирма Alfa должна выполнить поставки или вернуть предоплату

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал выполнения обязательств от польской фирмы Alfa, с которой был заключен контракт на поставку вооружения. Об этом министр заявил в интервью «Украинской правде».

«Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. И дальше или будем доставлять их, или будем требовать вернуть предоплату», — сказал он, уточнив, что против Alfa уже поданы несколько арбитражных исков.

Резников добавил, что Минобороны Украины подписало контракты с рядом зарубежных фирм, и выполнить условия не смогли многие из них. «Есть и украинские фирмы, которые сорвали поставки, и американские», — подытожил министр.

Ранее фирму Alfa обвинили в невыполнении обязательств на поставку вооружения для украинской армии. По данным «Украинской правды», с апреля 2022 года компания заключила контракты на сумму более 22 миллиардов гривен, однако «реализовать поставки оплаченного оружия не смогла».