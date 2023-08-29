Депутат Госдумы рассказал о «блатующих» в зоне СВО бывших заключенных

Депутат Госдумы Иванов рассказал о произволе призванных на СВО из тюрем россиян

Военнослужащие из числа бывших заключенных насаждают тюремные порядки в войсках и оказывают давление на сослуживцев. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, освещающий в Telegram положение российских солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Депутат рассказал о своем родственнике, который прибыл в подразделение, укомплектованное преимущественно из числа экс-заключенных. По его словам, бойцы с криминальным прошлым сразу же стремятся установить в армии привычные им порядки. «Кучкуются, устраивают "малину", выражаются не по уставу и пытаются военнослужащих еще и "на счетчик" ставить», — пояснил Иванов.

Парламентарий выразил возмущение поведением «блатных» в зоне спецоперации и выступил за жесткую реакцию на подобные проявления. «Армия — не зона, казарма — не "малина"», — заключил он.

Ранее Иванов рассказал о жалобах воюющих в зоне СВО бывших заключенных, в частности, по его словам, «из-за отсутствия информации им непонятны механизмы выплат за ранение». Он пообещал прекратить поддержку этой категории военнослужащих, если их отношение к службе не изменится.