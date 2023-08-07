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10:00, 7 августа 2023Россия

Депутат Госдумы рассказал о встрече на СВО колонны бывших зеков «от хозяина»

Депутат ГД Иванов рассказал о встрече в ДНР колонны бывших зеков «от хозяина»

Фото: РИА Новости

Депутат Государственной Думы (ГД) Максим Иванов рассказал о встрече в Донецкой народной республике (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) колонны бывших заключенных «от хозяина». Подробностями парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

Иванов отметил, что в ходе общения военнослужащие из числа экс-зеков обозначили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. В основном недавних обитателей колоний и тюрем не устраивает неопределенность их статуса в ходе СВО, пояснил депутат.

«Горячая линия Минобороны не располагает информацией о бывших заключенных. Военкоматы тоже, потому что осужденные снимаются с воинского учета. Родные не могут узнать о месте службы, получить справки, из-за отсутствия информации им непонятны механизмы выплат за ранение», — перечислил он.

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Иванов уже направил обращение к руководителю партийной рабочей группы по взаимодействию органов власти и поддержке участников СВО Андрею Турчаку, чтобы определить механизмы доведения соответствующих сведений до членов семей военных из числа бывших зеков, контрактников Минобороны.

Кроме того, парламентарий довел до Главной военной прокуратуры России информацию о конкретных случаях нарушения прав таких участников боевых действий.

Ранее Иванов также сообщил о бойце, который девять месяцев воевал без зарплаты.

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    Анна Щербакова
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