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15:57, 29 августа 2023Из жизни

Воры обратились к астрологу за советом о преступлении и попались

В Индии воры обратились к астрологу перед совершением преступления и попались

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

Воры в индийском городе Барамати, штат Махараштра, обратились к астрологу за советом о благоприятном времени для совершения преступления и попались. Об этом сообщает NDTV.

Пятеро участников банды совершили ограбление на сумму более 10 миллионов рупий (11,6 миллиона рублей) после консультации с астрологом о благоприятном времени для преступления. Они напали на дом Сагара Гофане, когда мужчина уехал из города, связали его жену и унесли 9,5 миллиона рупий (11 миллионов рублей) наличными и украшения на 1,1 миллиона рупий (1,3 миллиона рублей).

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В ходе расследования полицейские вышли на Сачина Джагдхане, Райбу Чавана, Равиндру Бхосале, Дурьодхана, известного как Дипак Джадхав, и Нитина Море. Все они признали, что консультировались с предсказателем.

Астролог Рамчандра Чава был арестован за соучастие в преступлении. Полиция изъяла у задержанных 7,6 миллиона рупий (8,8 миллиона рублей). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в нигерийском городе Ондо задержан мужчина, который хранил в квартире человеческий череп. Травник сказал ему, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом для процветания бизнеса.

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    Алиса Дмитриева
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