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09:01, 29 августа 2023Россия

В Москве на Рублевском шоссе дотла сгорели три автомобиля

В Москве на Рублевском шоссе в ночь на 29 августа сгорели три автомобиля

Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Три автомобиля сгорели дотла на Рублевском шоссе в Москве в ночь на вторник, 29 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным МЧС, пожар произошел около дома 97 на Рублевском шоссе, существовала угроза перехода огня на другие машины. Помимо трех уничтоженных пожаром машин повреждена оказалась еще одна.

Площадь пожара составила девять квадратных метров, о его причине пока ничего неизвестно. Также нет данных о том, какие марки автомобилей сгорели дотла.

Ранее на трассе ТюменьОмск близ поселка Богандинский очевидцы спасли дальнобойщика, который после аварии оказался в огненной ловушке внутри горящей фуры, это попало на видео. На кадрах видна полыхающая фура, по которой стремительно распространяется огонь. Один из очевидцев приходит на помощь водителю. Периодически слышны звуки взрывов.

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    Анастасия Шейкина
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