Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

На трассе Тюмень — Омск очевидец вытащил из горящей фуры дальнобойщика

На трассе Тюмень — Омск близ поселка Богандинский очевидцы спасли дальнобойщика, который после аварии оказался в огненной ловушке внутри горящей фуры. Видеозапись спасения публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна полыхающая фура, на которой огонь стремительно распространяется. Это видят очевидцы и один из них подходит к горящей фуре, чтобы вытащить ее водителя. Периодически слышны звуки взрывов.

По информации авторов канала, фура врезалась в отбойник, перевернулась и загорелась, после чего последовали звуки взрывов. Дальнобойщик, который оказался внутри горящей фуры, отказался от помощи врачей.

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