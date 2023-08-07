Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 7 августа 2023Россия

Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

На трассе Тюмень — Омск очевидец вытащил из горящей фуры дальнобойщика

На трассе ТюменьОмск близ поселка Богандинский очевидцы спасли дальнобойщика, который после аварии оказался в огненной ловушке внутри горящей фуры. Видеозапись спасения публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна полыхающая фура, на которой огонь стремительно распространяется. Это видят очевидцы и один из них подходит к горящей фуре, чтобы вытащить ее водителя. Периодически слышны звуки взрывов.

По информации авторов канала, фура врезалась в отбойник, перевернулась и загорелась, после чего последовали звуки взрывов. Дальнобойщик, который оказался внутри горящей фуры, отказался от помощи врачей.

Ранее спортивный автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы и попал на видео. Автомобиль был почти полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Появление жизни на Земле связали со спонтанной самоорганизацией катализаторов

    Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

    ФСБ задержала россиянина за четыре поджога на железной дороге

    В Москве задержали 18-летнего иностранца за попытку изнасиловать женщину

    В восьми районах Москвы началось переселение по программе реновации

    Украина стала главным получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

    Российский первоклассник придавил внедорожником двухлетнего брата

    Последствия массовой аварии в Подмосковье попали на видео

    В ДНР заявили об атаках ВСУ на фланги Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости