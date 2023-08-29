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20:26, 29 августа 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины усомнился в мобилизационных возможностях властей страны

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не найдет ресурсы для мобилизации 3 млн человек

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Даже при поддержке со стороны западных стран власти Украины не смогут организовать мобилизацию трех миллионов человек. С таким предположением бывший премьер-министр республики Николай Азаров выступил в эфире «Соловьев Live».

По его мнению, Киев не сумеет найти необходимые ресурсы для мобилизации такого количества людей. «Сегодня по факту нет трех миллионов, которые они смогут мобилизовать, — это раз. Второе — возможности организационные, материально-технические у киевского режима отсутствуют, чтобы обеспечить эти три миллиона хотя бы стрелковым оружием», — пояснил он.

Азаров допустил, что у Украины есть возможность мобилизовать еще до 400 тысяч человек. Экс-премьер также отметил, что это может оказаться одной из последних волн массовой мобилизации, поскольку ресурс для подобных мероприятий будет исчерпан.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что для победы в военном конфликте с Россией Украине необходимо мобилизовать три миллиона граждан. При этом в СМИ указали на то, что население республики, несмотря на его сокращение, превышает 30 миллионов человек.

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    Алевтина Запольская
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