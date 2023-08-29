Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:56, 29 августа 2023Мир

США и Китай решили использовать новые каналы связи в экономике

США и КНР используют новые каналы связи для решения экономических вопросов

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

США и Китай решили использовать новые каналы связи для решения торгово-экономических вопросов, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Глава китайского ведомства Ван Вэньтао и министр торговли США Джина Раймондо по итогам встречи в Пекине признали важность открытого и продуктивного диалога между государствами в этой сфере и объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов.

Для урегулирования соответствующих проблем сознала межправительственная рабочая группа на уровне заместителей министров, ответственных лиц департаментов и управлений, а также представителей бизнес-кругов.

Консультации на уровне замминистров планируются дважды в год, главы торговых ведомств минимум раз в году будут встречаться, а также поддерживать регулярные контакты.

США и Китай также запустили механизм обмена информацией в вопросе экспортных ограничений, чтобы разъяснять друг другу специфику их работы, а также для оптимизации контактов.

Ранее Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин оставляет за собой право принять меры в ответ на ограничения США в сфере инвестиций. КНР надеется, что Соединенные Штаты будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, подчеркнули в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Что ответили в России?

    Порнозвезда рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь

    Названы лучшие цветы для столичных квартир

    Обновленный Superjet совершил первый полет на франко-российских двигателях

    США и Китай решили использовать новые каналы связи в экономике

    Восемь человек пострадали в аварии с двумя легковыми авто в российском регионе

    В ряде регионов России спрогнозировали заморозки в конце августа

    Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе

    Живущая в Европе россиянка приготовила оливье и удивила итальянцев

    Туктамышева рассказала об обращении Мишина к шаманам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости