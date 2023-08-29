США и Китай решили использовать новые каналы связи в экономике

США и КНР используют новые каналы связи для решения экономических вопросов

США и Китай решили использовать новые каналы связи для решения торгово-экономических вопросов, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Глава китайского ведомства Ван Вэньтао и министр торговли США Джина Раймондо по итогам встречи в Пекине признали важность открытого и продуктивного диалога между государствами в этой сфере и объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов.

Для урегулирования соответствующих проблем сознала межправительственная рабочая группа на уровне заместителей министров, ответственных лиц департаментов и управлений, а также представителей бизнес-кругов.

Консультации на уровне замминистров планируются дважды в год, главы торговых ведомств минимум раз в году будут встречаться, а также поддерживать регулярные контакты.

США и Китай также запустили механизм обмена информацией в вопросе экспортных ограничений, чтобы разъяснять друг другу специфику их работы, а также для оптимизации контактов.

Ранее Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин оставляет за собой право принять меры в ответ на ограничения США в сфере инвестиций. КНР надеется, что Соединенные Штаты будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, подчеркнули в ведомстве.

