США назначили нового ответственного по политике в отношении Китая

Reuters: США назначили опытного дипломата Ламберта ответственным по политике КНР

Госдепартамент США назначил опытного дипломата Марка Ламберта ответственным по политике в отношении Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Ламберт, скорее всего, будет назначен заместителем помощника госсекретаря по Китаю и Тайваню, заменив на посту Рика Уотерса, который также возглавлял «Китайский дом» — подразделение, объединяющее всю политику Вашингтона в отношении Пекина.

Пока неясно, когда Государственный департамент официально объявит о назначении, отмечает агентство.

Ранее США и Китай решили использовать новые каналы связи для решения торгово-экономических вопросов.

Глава китайского ведомства Ван Вэньтао и министр торговли США Джина Раймондо по итогам встречи в Пекине признали важность открытого и продуктивного диалога между государствами в этой сфере и объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов.