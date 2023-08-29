Россиянкам раскрыли способ стать визуально стройнее с помощью одежды

Стилистка Некипелая: скрыть проблемные места фигуры помогут темные части одежды

Стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая раскрыла россиянкам с пышными формами способ стать визуально стройнее с помощью одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Скрыть проблемные места фигуры и зрительно их уменьшить помогут темные части одежды, при этом необязательно черные, заявила эксперт. В то же время на остальные области тела должны приходиться более светлые тона, указала она.

«Имейте в виду, что слишком яркие цвета всегда привлекают взгляд и подчеркивают объемы фигуры», — добавила собеседница издания.

Ранее российский и французский историк моды Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета.