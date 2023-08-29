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17:48, 29 августа 2023Россия

Москалькова прокомментировала сообщение о драке в Киргизии

Омбудсмен Москалькова: среди участников конфликта в Кыргызстане нет россиян

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Среди вызвавшего резонанс в России конфликта, произошедшего в Кыргызстане, нет соотечественников. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя недавний инцидент, привлекший внимание россиян.

Москвалькова указала, что связалась со своей коллегой из Кыргызстана Джамилей Акматбековной Джаманбаевой и выяснила, что правоохранительные органы республики сразу же возбудили уголовное дело о хулиганстве, узнав о произошедшем. Отмечается, что нападавший уже находится в СИЗО.

«По последней информации дело направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено», — добавила омбудсмен, уточнив, что согласно данным правоохранительных органов Кыргызстана, все участники конфликта — граждане республики, россиян среди них нет.

Оценивая состояние отношений между РФ и Кыргызстаном, Москалькова подчеркнула, что оба государства связывают традиции добрососедства и взаимопомощи.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, якобы избитых в Киргизии. Внимание главы СПЧ привлекло видео из соцсетей, на котором граждане Киргизии якобы избили русскую пару за «этническую нечистоту».

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    Варвара Кошечкина
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