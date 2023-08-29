На Украине захотели удалить информацию о коррупционерах

Глава НАПК Новиков: парламент Украины хочет удалить информацию о коррупционерах

Парламент Украины в первом чтении проголосовал за законопроект, с помощью которого планирует заставить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) удалить данные о коррупционерах. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время существует угроза доступа к этим данным не только журналистов, но «вообще всех граждан». «Это огромная опасность для открытых данных», — предупредил Новиков, отметив, что в реестре указаны имена 45 тысяч человек.

Глава НАПК пояснил, что для разных правонарушений с коррупционной составляющей предусмотрены разные сроки хранения таких данных. В частности, в случае совершения административного правонарушения информация удаляется из базы через три года, а уголовного — пять лет после решения суда.

Ранее Александр Новиков сообщил, что на Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут зарабатывать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников.