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00:05, 30 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели удалить информацию о коррупционерах

Глава НАПК Новиков: парламент Украины хочет удалить информацию о коррупционерах

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Парламент Украины в первом чтении проголосовал за законопроект, с помощью которого планирует заставить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) удалить данные о коррупционерах. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время существует угроза доступа к этим данным не только журналистов, но «вообще всех граждан». «Это огромная опасность для открытых данных», — предупредил Новиков, отметив, что в реестре указаны имена 45 тысяч человек.

Глава НАПК пояснил, что для разных правонарушений с коррупционной составляющей предусмотрены разные сроки хранения таких данных. В частности, в случае совершения административного правонарушения информация удаляется из базы через три года, а уголовного — пять лет после решения суда.

Ранее Александр Новиков сообщил, что на Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут зарабатывать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников.

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    Марина Совина
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