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19:59, 29 августа 2023Силовые структуры

В Крыму задержали напавших на финансовую организацию российских уголовников

В Ялте задержали напавших на офис финансовой организации уголовников-грабителей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму полицейские по горячим следам задержали двух российских уголовников, совершивших разбойное нападение на офис финансовой организации. Об этом во вторник, 29 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, ЧП произошло в городе Ялта. Двое мужчин в масках ворвались в офис, и пока один держал дверь закрытой, второй набросился на сотрудницу с ножом и под угрозой холодного оружия потребовал отдать все деньги из кассы. Добыча составила девять тысяч рублей, а ограбление заняло около минуты. После чего грабители сбежали.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа нашла оставленные нападавшими следы и использовавшийся при ограблении нож. Вскоре оба ранее судимых мужчины были в руках полицейских. Задержанные заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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    Владимир Седов
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