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21:02, 29 августа 2023Среда обитания

В России стали исчезать дачники

Росреестр: число дачников в России снизилось на 461 тысячу за 22 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Число владельцев участков для ведения садоводства в России снизилось. О том, что в стране стали исчезать дачники, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росреестра.

В 2022 году в России насчитывалось 14,2 миллиона дачников. По сравнению с 2021 годом их количество сократилось на 53 тысячи, а с 2000-м — на 461 тысячу. С 2021-го по конец 2022 года заметнее всего владельцев таких участков стало меньше в Калининградской области (минус 38,1 тысячи) и в Крыму (минус 13,8 тысячи). Максимальный прирост зафиксировали в Подмосковье (плюс 3,3 тысячи) и Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 1,3 тысячи).

В то же время выросло число огородников. За 2022 год площадь огородов в стране увеличилась на 6,6 тысячи гектаров, а количество их владельцев — на 5 тысяч. К началу 2023-го более 2,5 миллиона россиян владели огородами общей площадью 280 тысяч гектаров. Больше всего огородников прибавилось на Сахалине (плюс 1,2 тысячи), в Вологодской и Владимирской областях (плюс 500).

Ранее россиянам назвали способ прописаться на даче. По словам председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, сделать это можно, если дом признают жилым.

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    Александра Качан
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