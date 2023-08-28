Россиянам назвали способ прописаться на даче

Депутат Чаплин: прописаться на даче можно, если дом признают жилым

Оформить прописку на даче можно, однако дом, расположенный на участке, должны признать жилым. Способ сделать это россиянам назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает News.ru.

Эксперт отметил, что для признания постройки на участке жилой нужно соблюсти все условия для круглогодичного проживания, которые включают в себя наличие отопления, водоснабжения и электричества. Затем понадобится обратиться в местную администрацию и предоставить ей документы о собственности, а также попросить подготовить заключение по техническому состоянию дома. Чаплин подчеркнул, что стоит заранее узнать, какой пакет документов требуется, так как в разных регионах этот список может быть неодинаковым.

Процесс оформления прописки, по словам Чаплина, займет не больше трех месяцев. Однако он предупредил, что дачнику могут отказать в постоянной регистрации в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), если вид разрешенного использования территории не предполагает размещение на нем жилого дома. «То есть участок должен быть садовым, а не огородным», — пояснил эксперт.

В августе Чаплин рассказал, что для того, чтобы убрать забор соседа со своего участка, необходимо обратиться в Росреестр.