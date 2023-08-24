Дачникам назвали способ разрешить спор из-за забора

Чаплин: для разрешения спора с соседом из-за забора нужно обратиться в Росреестр

Чтобы убрать забор соседа со своего участка, нужно обратиться в Росреестр. О способе разрешить подобный спор в беседе с News.ru россиянам рассказал депутат, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Эксперт рекомендовал владельцу участка для начала поговорить с соседом и попросить установить забор на основе установленных границ участка. В случае отказа можно обратиться в Росреестр, сотрудники которого оформят предписание. При этом штраф за самозахват чужой земли может достигать до 1,5 процента кадастровой стоимости участка.

«Бывают случаи, когда собственник более 15 лет ухаживает за заброшенным участком без уточнения границ. В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности», — уточнил Чаплин.

Ранее депутат рассказал, что наказать соседа, игнорирующего разрастание борщевика и допускающего его распространение на соседние участки, можно, если обратиться к председателю СНТ. При этом игнорирование на даче такого опасного растения, как борщевик, чревато внушительными штрафами.