Назван способ наказать соседа за игнорирование борщевика на участке

Депутат Чаплин: на игнорирующего борщевик соседа можно пожаловаться председателю СНТ

Наказать соседа, игнорирующего разрастание борщевика и допускающего его распространение на соседние участки, можно, если обратиться к председателю садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом и других способах пожаловаться на него рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает издание Life.ru.

Эксперт отметил, что игнорирование на даче такого опасного растения, как борщевик, чревато внушительными штрафами. Он предостерег, что, согласно изменениям в законодательстве, органы местного самоуправления могут уничтожать борщевик даже на частных объектах недвижимости, а затем выставлять ее владельцу счет за выполненную работу.

В качестве первых шагов для привлечения к ответственности соседа за борщевик Чаплин назвал обращение к председателю СНТ либо местным властям. Приняв жалобу, они потребуют с владельца участка выкосить вредное растение, а в случае, если тот проигнорирует предписание — уничтожат сорняк сами и выставят счет за работу.

Если проблема не решается, депутат порекомендовал обращаться в суд. По его решению собственника участка должны будут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а председателя СНТ — до 50 тысяч рублей.

При этом Чаплин подчеркнул, что с борщевиком можно не только бороться, но и применять его в полезных целях. Например, ученые из Московского государственного строительного университета предложили использовать его в качестве бюджетного сырья для производства прочных строительных материалов, что особенно актуально для импортозамещения.

«Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасной. По статистике, на гектар земли приходится примерно 200 тонн этого растения, 15 процентов из которых вполне пригодны для переработки в стройматериалы», — сообщил эксперт.

В июне дачников предупредили, что за беспорядок на дачном участке можно получить штраф. Юрист Сергей Коломийцев также напомнил, что его владелец обязан пользоваться территорией лишь по целевому назначению.