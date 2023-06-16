Дачников предупредили о наказании за неухоженный участок

Юрист Коломийцев: за сорняки на участке могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

За беспорядок на дачном участке можно получить штраф. О наказании за неухоженную территорию их владельцев предупредил юрист Сергей Коломийцев, его слова передают «Аргументы и факты».

По словам эксперта, беспорядок на участке, который, с одной стороны, является личным делом собственника, по закону можно расценить как нецелевое использование земли, или нарушение 42 статьи Земельного кодекса. Владелец обязан пользоваться территорией лишь по целевому назначению — например, он не имеет права купить землю для строительства жилья, а вместо этого открыть на ней торговую точку или заниматься животноводством. В случае нарушения закона собственнику грозит штраф размером от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. В случае, если она не установлена, сумма составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, при условии, что участок имеет сельскохозяйственное назначение, существует риск штрафа за обилие сорняков на нем. Коломийцев рассказал, что если доля зарослей от общей территории составляет 25 процентов и более, штраф может оказаться достаточно внушительным — от 20 до 50 тысяч рублей. За замусоривание участка в соответствие со статьей 8.2 КоАП можно получить штраф от одной до двух тысяч рублей.

Коломийцев также предупредил, что соседи могут пожаловаться правоохранительным органам или пойти в суд, если они обнаружат беспорядок на другом участке и увидят в нем угрозу — например, пожара или засорения собственных земель. По его словам, зачастую соседи жалуются на беспорядок при продаже собственного участка, так как его неряшливый вид может отпугивать потенциальных покупателей, и тогда собственнику придется не только привести территорию в надлежащее состояние, но и возместить соседу упущенную выгоду. Наконец, если нарушений зафиксируют много (к примеру, нецелевое использование, обилие сорняков, мусора), то существует вероятность того, что участок изымут в пользу муниципальных властей, а затем продадут на торгах.

Ранее в июне юрист Елена Кудерко сообщила о том, что за неправильно посаженные деревья на участке российские дачники могут попасть под суд и быть оштрафованными. Согласно действующим правилам, посадить дерево или кустарник нельзя ближе, чем в 50 и 70 сантиметрах от края дорожки соответственно.