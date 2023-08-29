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11:26, 29 августа 2023Из жизни

Рука мужчины начала гнить после укуса самого опасного паука Великобритании

Daily Mail: в Великобритании мужчина пережил укус ложной черной вдовы

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Житель британского города Бродстейрс, графство Кент, пережил укус самого опасного паука Великобритании и поделился своим опытом. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний Джейсон Мисси рассказал, что перетаскивал дрова в саду, когда внезапно почувствовал, как кто-то укусил его в палец. Он осмотрел небольшой след от укуса и решил, что ему не о чем беспокоиться. Однако вскоре палец начал опухать и гнить, и Мисси срочно обратился в больницу.

Врачи пришли к выводу, что мужчину укусил паук. Мисси решил, что это была ложная черная вдова, так как он видел ее в своем саду. Этот вид ядовитых пауков рода Steatoda внешне напоминает черную вдову. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием.

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По словам мужчины, после укуса ему потребовалось шесть недель, чтобы удалить все пораженные участки кожи. Из волдыря, образовавшегося на пальце Мисси, сочился гной, что доставляло ему невыносимую боль. Он носил на руке повязку и снимал ее через каждые два дня, чтобы самостоятельно удалять омертвевшую кожу пинцетом. «У меня высокий болевой порог, но это было ужасно, очень плохо», — вспоминает он.

Мисси призывает людей изучить, как выглядит ложная черная вдова, чтобы оградить себя от опасности. «У нас здесь их много, и теперь я всегда настороже. Теперь я знаю, с чем можно столкнуться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Австрии менеджер супермаркета обнаружил в бананах вызывающего длительную болезненную эрекцию паука. Укус ядовитого членистоногого может привести к летальному исходу, а также гипотермии, тахикардии, помутнению зрения и судорогам.

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    Алиса Удовик
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