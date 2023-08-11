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17:29, 11 августа 2023Из жизни

В супермаркете обнаружили вызывающего длительную болезненную эрекцию паука

Daily Mail: в супермаркете Австрии обнаружили бразильского странствующего паука

Фото: Martin Pelanek / Shutterstock / Fotodom

В городе Кремс-на-Дунае, Австрия, менеджер супермаркета обнаружил в бананах самого ядовитого паука в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Во фруктах притаился 10-сантиметровый бразильский странствующий паук. Укус ядовитого членистоногого может привести к летальному исходу, а также гипотермии, тахикардии, помутнению зрения и судорогам. Помимо этого, яд паука способен вызвать у мужчин болезненную длительную эрекцию. Род странствующих пауков признан книгой рекордов Гиннесса самым ядовитым среди паукообразных.

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После обнаружения членистоногого супермаркет был закрыт, а на помощь были вызваны службы экстренной помощи. Позже в магазин прибыл дезинсектор. Он опечатал ящики с бананами и приступил к дезинсекции помещения. Отмечается, что, несмотря на тщательные поиски, найти ядовитого паука не удалось и он все еще находится на свободе. В настоящее время супермаркет остается закрытым.

Ранее сообщалось, что в Боливии мальчик позволил пауку укусить себя, чтобы стать Человеком-пауком. Мать юного боливийца подтвердила, что ее сын любит этого супергероя, однако призналась, что представить не могла, что он решится на такое.

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    Алиса Удовик
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