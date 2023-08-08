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21:05, 8 августа 2023Из жизни

Мальчик позволил ядовитому пауку укусить себя в надежде стать Человеком-пауком

В Боливии мальчик позволил пауку укусить себя, чтобы стать Человеком-пауком

Фото: Neal Herbert / CanyonlandsNPS / Flickr

Восьмилетинй мальчик в городе Оруро, Боливия, был госпитализирован после того, как позволил ядовитому пауку укусить себя в надежде стать Человеком-пауком. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел, когда ребенок играл возле реки недалеко от дома. Он перевернул крупный камень, обнаружил под ним черную вдову и попробовал посадить ее на тыльную сторону руки. Паук тут же укусил его. Когда мальчик вернулся домой, укушенная рука разболелась, затем у него начались судороги. Он три часа мучился молча и лишь затем признался матери, что случилось.

Мать отвезла сына в расположенный в соседнем городе медицинский центр, откуда его перенаправили в больницу Оруро. Педиатры связались со специалистом, чтобы установить вид паука, который укусил мальчика. Тот подтвердил, что речь идет о черной вдове. Установив вид паука, врачи ввели необходимое противоядие, и спустя полчаса состояние мальчика стабилизировалось.

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Оказалось, что ребенок дал себя укусить в надежде стать Человеком-пауком. Мать юного боливийца подтвердила, что ее сын любит этого супергероя, но она и представить не могла, что тот решится на такое.

Свое название черная вдова получила из-за того, что самка обычно съедает самца после спаривания. Яд черной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Обычно эти пауки не агрессивны. Как правило, они кусают только в целях самообороны, например когда кто-то случайно садится на них.

Ранее сообщалось, что у восьмилетнего Беара Стайлса из английского города Март начались галлюцинации после укуса ядовитого паука вида ложная черная вдова. Ребенок признался, что во время поездки на машине ему казалось, будто на деревьях висят ожившие герои мультфильма «Тачки».

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    Алиса Дмитриева
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