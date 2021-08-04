Мальчик пережил укус ядовитого паука и увидел оживших героев мультфильма

У восьмилетнего Беара Стайлса (Bear Styles) из английского города Март, графство Кембриджшир, начались галлюцинации после укуса ядовитого паука вида ложная черная вдова. Об этом сообщает Daily Star.

В конце июля Стайлс собрался искупаться в бассейне и надел плавки, которые ранее оставил сушиться на солнце. Оказалось, что в это время в плавки забрался паук, который укусил мальчика за ягодицу. Отец ребенка вытряхнул животное и увидел «восьминогий ужас с большими клыками».

Сначала укушенный ребенок чувствовал себя хорошо и беззаботно купался, но через 40 минут его температура тела поднялась выше 39 градусов, он побледнел, и его начало тошнить. Тогда родители отвезли мальчика в больницу. Ребенок признался, что во время поездки на машине ему казалось, будто на деревьях висят ожившие герои мультфильма «Тачки».

Стайлс провел в больнице ночь, и его выписали на следующий день в 15:30. По словам его отца, состояние мальчика постепенно приходит в норму, но он чувствует усталость. Мужчина призвал всех родителей тщательно проверять одежду детей, чтобы избежать подобных ситуаций.

Выяснилось, что мать Стайлса тоже пережила укус паука в ягодицу в детстве.

Стеатода крупная, или ложная черная вдова, — вид ядовитых пауков рода Steatoda, напоминающих внешне черную вдову. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием. Яд ложной черной вдовы используют в медицине.

Ранее сообщалось, что в английском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир, ядовитые пауки вида ложная черная вдова покусали мужчину и его сына. Из-за острых болей британец два месяца не мог ходить на работу и даже принимать душ.

