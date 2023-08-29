Российский депутат на Lexus переехал пенсионерку на переходе

Shot: пьяный воронежский депутат на Lexus переехал пенсионерку на переходе

В Воронежской области пьяный депутат на Lexus переехал пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

На появившемся в сети ролике можно видеть, как иномарка на скорости сбивает россиянку, которая следует по переходу на зеленый сигнал светофора. От удара пожилая женщина отлетела на несколько метров. На помощь ей поспешили свидетели происшествия, 75-летнюю пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось. Как утверждает Shot, авария произошла в городе Лиски на улице Ленина. За рулем авто находился 73-летний бизнесмен и депутат Анатолий Шабанов.

Прибывший на место сотрудник ГИБДД отвез Шабанова на освидетельствование на алкогольное опьянение. Проверка показала, что городской депутат в момент наезда на пенсионерку был трезв. Однако потом выяснилось, что подобные результаты виновнику ДТП помог получить автоинспектор — он сдал за депутата анализ мочи.

Аферу сотрудника ГИБДД раскрыли, позже в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Парламентарий травм не получил.