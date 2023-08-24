Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве

«Подъем»: депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря депутата Андрея Левинцева.

«Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича», — пояснил собеседник издания.

По словам пресс-секретаря, сильно никто не пострадал, парламентарию госпитализация не потребовалась. На данный момент участники аварии ждут прибытия ДПС.

Ранее стало известно, что зампред Госдумы Борис Чернышов сломал руку в ходе ДТП около столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости. Согласно имеющейся информации, авария произошла вечером в четверг, 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе.