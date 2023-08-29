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00:57, 29 августа 2023Мир

Госдеп прокомментировал планы допросить двух дипломатов США по делу о шпионаже

Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США
СюжетНаселение России:

Фото: Pixabay

Госдепартамент прокомментировал планы России допросить двух дипломатов США по делу о шпионаже и призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, передает РИА Новости.

Вашингтон напомнил, что согласно документу, к дипломатическим сотрудникам следует относиться с должным уважением и обеспечивать все необходимые меры против посягательств на личность, свободу или достоинство.

Госдеп также назвал беспочвенными обвинения в отношении экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, которого ФСБ обвинило в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО).

«Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным ФСБ, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну, а затем получал за это деньги.

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    Марина Совина
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