Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?

ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства Шонова в сборе данных об СВО для США

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО).

По данным спецслужбы, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну, а затем получал за это деньги.

В ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов, для чего в посольство уже направили повестки.

Задержанный экс-дипломат признал свою вину

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, Роберт Шонов — гражданин России, который более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.

Миллер уточнил, что после закрытия консульства (о нем было объявлено в декабре 2020 года) Шонов работал в компании, которая по контракту оказывала услуги посольству США в Москве.

Единственная роль Шонова во взаимодействии с американскими должностными лицами на момент ареста заключалась в том, чтобы составлять «выжимки сообщений» из общедоступных источников, относящихся к категории СМИ Мэттью Миллер руководитель пресс-службы Госдепартамента США

В свою очередь, заместитель Миллера, Ведант Пател, после задержания Шонова заявил, что у властей США нет возможности поддерживать контакт с Робертом, поскольку он является россиянином, а не американцем. Пател также настаивал на том, что Шонов всего лишь оказывал содействие пресс-отделу посольства США.

Сам обвиняемый подтвердил факт сотрудничества с американскими дипломатами — соответствующее видео появилось в сети. На опубликованных кадрах Шонов рассказывает, что в сентябре 2022 года на него вышли сотрудники посольства США в Москве Силлин и Бернстайн.

Они предложили ему за деньги собирать информацию «негативного толка» об СВО, мобилизации и выборах президента России

В своих отчетах Шонов должен был делать акцент на протестных настроениях россиян. Также в обязанности Шонова входил поиск людей, которые могли бы, как и он, собирать интересующие американских дипломатов сведения. Информаторами должны были стать лояльные США российские журналисты, бизнесмены и политики.

Роберту Шонову грозит до восьми лет колонии

О задержании Шонова оперативниками ФСБ России стало известно минувшей весной. 16 мая сообщалось, что его обвинили по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

Шонову грозит до восьми лет колонии

По решению суда задержанного отправили под арест в СИЗО «Лефортово». В пресс-службе Фрунзенского районного суда «Ленте.ру» рассказали, что экс-сотрудник американского консульства был не согласен с действиями России на Украине, а потому пошел на деяния, заведомо направленные против безопасности РФ.

Задержанный Роберт Шонов в сопровождении сотрудников ФСБ России Фото: РИА Новости

В Госдепе США обвинения против Шонова назвали необоснованными

16 мая в Госдепе США заявили, что обвинения в адрес Роберта Шонова не имеют под собой оснований, а также решительно осудили его арест.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские представители не обращались к российской стороне по поводу ареста Шонова.

Роберт Шонов (слева) после задержания Фото: РИА Новости

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал дело Роберта Шонова новым свидетельством того, что враждебные государства наращивают свою активность против России.