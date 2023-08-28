Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО).
По данным спецслужбы, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну, а затем получал за это деньги.
В ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов, для чего в посольство уже направили повестки.
Задержанный экс-дипломат признал свою вину
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, Роберт Шонов — гражданин России, который более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.
Миллер уточнил, что после закрытия консульства (о нем было объявлено в декабре 2020 года) Шонов работал в компании, которая по контракту оказывала услуги посольству США в Москве.
Единственная роль Шонова во взаимодействии с американскими должностными лицами на момент ареста заключалась в том, чтобы составлять «выжимки сообщений» из общедоступных источников, относящихся к категории СМИ
В свою очередь, заместитель Миллера, Ведант Пател, после задержания Шонова заявил, что у властей США нет возможности поддерживать контакт с Робертом, поскольку он является россиянином, а не американцем. Пател также настаивал на том, что Шонов всего лишь оказывал содействие пресс-отделу посольства США.
Сам обвиняемый подтвердил факт сотрудничества с американскими дипломатами — соответствующее видео появилось в сети. На опубликованных кадрах Шонов рассказывает, что в сентябре 2022 года на него вышли сотрудники посольства США в Москве Силлин и Бернстайн.
Они предложили ему за деньги собирать информацию «негативного толка» об СВО, мобилизации и выборах президента России
В своих отчетах Шонов должен был делать акцент на протестных настроениях россиян. Также в обязанности Шонова входил поиск людей, которые могли бы, как и он, собирать интересующие американских дипломатов сведения. Информаторами должны были стать лояльные США российские журналисты, бизнесмены и политики.
Роберту Шонову грозит до восьми лет колонии
О задержании Шонова оперативниками ФСБ России стало известно минувшей весной. 16 мая сообщалось, что его обвинили по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.
Шонову грозит до восьми лет колонии
По решению суда задержанного отправили под арест в СИЗО «Лефортово». В пресс-службе Фрунзенского районного суда «Ленте.ру» рассказали, что экс-сотрудник американского консульства был не согласен с действиями России на Украине, а потому пошел на деяния, заведомо направленные против безопасности РФ.
В Госдепе США обвинения против Шонова назвали необоснованными
16 мая в Госдепе США заявили, что обвинения в адрес Роберта Шонова не имеют под собой оснований, а также решительно осудили его арест.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские представители не обращались к российской стороне по поводу ареста Шонова.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал дело Роберта Шонова новым свидетельством того, что враждебные государства наращивают свою активность против России.
Проводятся соответствующими нашими службами мероприятия, которые они осуществляют по долгу службы. Понятно, что определенная неприемлемая активность враждебных государств не идет по убывающей, она идет по нарастающей в отношении нас. Вот одно из свидетельств этого