Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных о СВО

ФСБ: экс-сотрудник Генконсульства США Шонов признал вину в сборе данных о СВО

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Шонов рассказал, что должен был также искать людей, которые могли бы использоваться, как и он, для сбора сведений. Информаторами должны были стать лояльные к США россияне из числа журналистов, бизнесменов и политиков.

Ранее стало известно, что Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна и получал за это деньги.

В ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов, для чего в посольство направили повестки.

О задержании Шонова стало известно в мае. Ему предъявили обвинение по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. 18 мая Лефортовский суд Москвы продлил арест Шонова до 23 августа. Он находится в СИЗО «Лефортово».