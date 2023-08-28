Признание арестованного экс-сотрудника Генконсульства США Шонова попало на видео

ФСБ показала запись признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

Признание бывшего сотрудника Генконсульства США Роберта Шонова, арестованного за сбор данных о ходе специальной военной операции (СВО), попало на видео. Запись публикует РИА Новости.

Шонов рассказал, что в сентябре 2022 года на него вышли сотрудники посольства США в Москве Джеффри Силлин и Дэвида Бернстайн с предложением собирать за деньги информацию «негативного толка» об СВО, мобилизации и грядущих выборах президента России. В своих отчетах Шонов должен был делать акцент на протестных настроениях россиян.

Также в обязанности Шонова входил поиск людей, которые могли бы использоваться, как и он, для сбора сведений. Информаторами должны были стать лояльные к США россияне из числа журналистов, бизнесменов и политиков.

ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов Силлина и Бернстайна, для чего в посольство направили повестки.

О задержании Шонова стало известно в мае. Ему предъявили обвинение по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. 18 мая Лефортовский суд Москвы продлил арест Шонова до 23 августа.