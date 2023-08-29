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19:02, 29 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная в России блогерша рассказала о преследованиях фаната

Блогерша Даша Дошик рассказала, что ее преследовал фанат

Кадр: YesNoYes / YouTube

Популярная в России блогерша из Казахстана Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заявила, что некоторое время ее преследовал фанат. Подробностями истории она поделилась в эфире шоу «ДаДа — НетНет», запись которого доступна на YouTube.

«У меня в какой-то момент появился сталкер, который сначала снимал ролики, где наверху была иконка с моей аватаркой, и он (...) говорил: "Даша, я тебя очень сильно люблю, я приеду за тобой"», — вспомнила она. По словам блогерши, молодой человек был в нее влюблен и пытался с помощью видео привлечь ее внимание.

Перова рассказала, что в какой-то момент фанат приехал за ней в Казахстан. «Выходит видео, где он с казахским флагом на фоне алма-атинского аэропорта говорит: "Я приехал за тобой"», — уточнила она. Блогерша призналась, что ее напугал ролик парня, и она срочно улетела в Москву.

«В какой-то момент он просто пропал, ничего не снимал. Я такая [думаю]: "Слава богу, отцепился"», — добавила Перова.

Ранее другая популярная блогерша Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) рассказала о преследованиях 14-летнего фаната. Она отметила, что подросток караулил ее в подъезде и парке.

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    Олег Давыдов
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