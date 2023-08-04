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10:24, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о преследованиях 14-летнего поклонника

Блогерша Любятинка рассказала, что 14-летний фанат ждал ее около подъезда
Любятинка

Любятинка. Кадр: Madam Kaka / YouTube

Популярная российская блогерша Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) рассказала о 14-летнем фанате, караулившем ее в подъезде и парке. Подробности она описала в выпуске шоу «Бабские истории», опубликованном на YouTube-канале Madam Kaka.

По словам Сидоркиной, однажды она стала получать сообщения от настойчивого поклонника. В одной из переписок преследователь заявил, что находится около ее подъезда. «У меня не было вариантов с ним не встретиться. Он дежурил под моими дверями», — пожаловалась блогерша.

Во время разговора с фанатом Сидоркина выяснила, что ему 14 лет. Свое поведение он объяснял тем, что ему неинтересно проводить время со сверстниками. «То есть со сверстниками скучно — пойду с известной блогершей, которая старше меня на 15 с лишним лет, познакомлюсь?» — поиронизировала блогерша. Она добавила, что попросила молодого поклонника больше не приходить к ее дому.

Спустя год Сидоркина снова встретилась с фанатом в парке — он вычислил ее местоположение по кадрам из соцсетей. Во второй раз их общение прошло более плодотворно. «Он казался очень классным парнем. Ребенком адекватным, просто без комплексов. (...) Я не могла это не оценить», — пошутила она.

Ранее блогерша Карина Истомина призналась, что ее раздражают просьбы подписчиков, связанные с их невнимательностью. К таким она отнесла комментарии под видео с вопросами, ответы на которые звучат в самом видео.

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    Мария Большакова
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