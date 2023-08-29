ВСУ атаковали дронами Дом детского творчества в Запорожской области

ВСУ с помощью дронов атаковали Дом детского творчества в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом со ссылкой на представителя оперативных служб региона сообщает РИА Новости.

По данным источника, ВСУ атаковали здание в 17:20, после чего на втором этаже началось возгорание. Собеседник агентства уточнил, что всего было зафиксировано не менее пяти ударов. Он также добавил, что сотрудники и посетители учреждения, где проходила подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, в результате атаки здания есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной Киеву части Запорожской области. Эвакуационные мероприятия также коснутся маломобильных граждан.