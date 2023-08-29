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16:17, 29 августа 2023Бывший СССР

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в Запорожье

Киев объявил принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах Запорожья

Фото: Yara Nardi / Reuters

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области, передает украинское издание «Общественное».

Вывозить детей будут из города Гуляйполе, поселка городского типа Степногорск, а также из населенных пунктов Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Планируется эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.

Также принудительная эвакуация коснется маломобильных граждан, проживающих в тех же населенных пунктах, из которых будут вывозить детей.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев объявит обязательную эвакуацию детей из подконтрольных Киеву частей Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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