Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в Запорожье

Киев объявил принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах Запорожья

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области, передает украинское издание «Общественное».

Вывозить детей будут из города Гуляйполе, поселка городского типа Степногорск, а также из населенных пунктов Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Планируется эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.

Также принудительная эвакуация коснется маломобильных граждан, проживающих в тех же населенных пунктах, из которых будут вывозить детей.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев объявит обязательную эвакуацию детей из подконтрольных Киеву частей Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.