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17:50, 29 августа 2023Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в одну мусульманскую страну

АТОР: в 2023 году Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Российские туристы массово устремились на отдых в один из эмиратов ОАЭДубай. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, за первые шесть месяцев 2023 года Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в самый населенный эмират этой мусульманской страны, уступив лишь Индии. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года турпоток туда вырос на 99 процентов.

Как считает вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян, рост популярности отдыха в Дубае среди россиян связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а авиакомпании решили оставить на лето зимнее расписание.

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Кроме того, в компании Fun&Sun отметили, что в 2023 году туристам предлагали пакетные туры по достаточно привлекательным ценам не только в Дубай, но и в ОАЭ в целом.

Ранее сообщалось, что российские туристы в 2023 году чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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    Марина Черняк
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