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09:31, 29 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе у компьютерного клуба произошла драка со стрельбой

В Екатеринбурге неизвестные после драки открыли стрельбу по девушке и ее другу

Кадр: Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, инцидент произошел у компьютерного клуба на улице Мраморной. Несколько парней набросились на молодого человека и его девушку. Потерпевшую кинули на газон и ударили по лицу, а ее друга били ногами. Затем один из нападавших достал пистолет и стал стрелять.

Очевидцы происходящего в российском регионе вызвали полицию. Избитого парня госпитализировали с переломом челюсти. Однако к моменту приезда правоохранителей нападавших уже не было. Сейчас силовики устанавливают их личности.

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    Екатерина Власова
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