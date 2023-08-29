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14:47, 29 августа 2023Мир

Еврокомиссия отказалась назвать сроки вступления стран-кандидатов в ЕС

Представитель Еврокомиссии Спинант: вступление в ЕС должно быть заслуженным

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Вступление в Евросоюз (ЕС) должно быть заслуженным, поэтому назвать сроки приема в объединение стран-кандидатов невозможно. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает РИА Новости.

«Мы концентрируемся не на датах, а на плотной работе со странами-кандидатами, для того чтобы подготовить их к вступлению в Евросоюз», — заявила она.

По ее словам, в Еврокомиссии сконцентрированы на проведении реформ, на помощи с трансформацией экономики и приближением к требованиям европейских регуляторов. «Вступление в Евросоюз должно быть заслужено, надеемся, что все страны будут мотивированы на то, чтобы осуществлять реформы», — сказала Спинант.

Она напомнила, что Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Вступившая в 2013 году в Евросоюз Хорватия находилась в статусе кандидата десять лет.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал быть готовыми к расширению Евросоюза. В этом контексте он упомянул Украину и Молдавию.

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    Александр Слабиев
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