Еврокомиссия отказалась назвать сроки вступления стран-кандидатов в ЕС

Представитель Еврокомиссии Спинант: вступление в ЕС должно быть заслуженным

Вступление в Евросоюз (ЕС) должно быть заслуженным, поэтому назвать сроки приема в объединение стран-кандидатов невозможно. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает РИА Новости.

«Мы концентрируемся не на датах, а на плотной работе со странами-кандидатами, для того чтобы подготовить их к вступлению в Евросоюз», — заявила она.

По ее словам, в Еврокомиссии сконцентрированы на проведении реформ, на помощи с трансформацией экономики и приближением к требованиям европейских регуляторов. «Вступление в Евросоюз должно быть заслужено, надеемся, что все страны будут мотивированы на то, чтобы осуществлять реформы», — сказала Спинант.

Она напомнила, что Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Вступившая в 2013 году в Евросоюз Хорватия находилась в статусе кандидата десять лет.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал быть готовыми к расширению Евросоюза. В этом контексте он упомянул Украину и Молдавию.