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16:05, 28 августа 2023Мир

Глава Евросовета назвал темы следующего саммита ЕС

Мишель: на следующем саммите ЕС обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

На предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Трансляция XVIII Международного стратегического форума доступна на сайте организации.

«Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия», — назвал темы следующего саммита, который пройдет в октябре, Мишель.

По его словам, ЕС должен быть готовым к расширению к 2030 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

22 июня в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

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    Варвара Кошечкина
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