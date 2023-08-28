Глава Евросовета назвал темы следующего саммита ЕС

Мишель: на следующем саммите ЕС обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии

На предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Трансляция XVIII Международного стратегического форума доступна на сайте организации.

«Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия», — назвал темы следующего саммита, который пройдет в октябре, Мишель.

По его словам, ЕС должен быть готовым к расширению к 2030 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

22 июня в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.