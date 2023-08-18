Зеленский сообщил о попытках ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Владимир Зеленский: Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве», — подчеркнул политик.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что ЕС больше не может придерживаться позиции «вести войну, не вступая в нее». По его словам, Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, а не следовать интересам Соединенных Штатов, затягивая конфликт на Украине. Политик призвал Брюссель взять на себя смелость, чтобы выйти из тупика.

В начале августа украинский лидер назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон. По его словам, это время должно стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны.