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22:39, 18 августа 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о попытках ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Владимир Зеленский: Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве», — подчеркнул политик.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что ЕС больше не может придерживаться позиции «вести войну, не вступая в нее». По его словам, Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, а не следовать интересам Соединенных Штатов, затягивая конфликт на Украине. Политик призвал Брюссель взять на себя смелость, чтобы выйти из тупика.

В начале августа украинский лидер назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон. По его словам, это время должно стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны.

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    Марина Совина
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