Предсказана развязка спора между странами ЕС из-за помощи Украине

Политолог Блохин: страны ЕС найдут компромисс относительно помощи Украине

Страны Евросоюза в любом случае смогут найти компромисс относительно объемов поддержки Украины, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» информацию Financial TImes о назревающих противоречиях в странах еврозоны относительно помощи Киеву.

«Каких-то фундаментальных противоречий между странами ЕС все же нет, хоть и есть разногласия. Это все же одна "семья". Между собой в итоге они в любом случае договорятся, а вот между Россией и Западом есть фундаментальные разногласия», — сказал Блохин.

Это все скорее шероховатости, а не фундаментальные противоречия. Они в любом случае будут преодолены

ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин

Он также высказался о том, от каких факторов зависит интенсивность и объем военной помощи Украине в дальнейшем.

«Все зависит от ситуации на линии фронта. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут демонстрировать какие-то успехи или достижения, то, конечно эта помощь будет выделяться более легко. Если же этих успехов не будет, то встанет совсем другой вопрос», — добавил политолог.

Запад уже чувствует усталость, раздражение, особенно страны, которые далеки от этого конфликта. Главными драйверами остаются США, Великобритания и Прибалтика, Польша ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин

Ранее стало известно, что страны ЕС поспорили из-за финансовой помощи Украине из-за национальных бюджетов. Уточнялось, что запросы Брюсселя о выделении дополнительных средств на общую сумму 86 миллиардов евро для снижения нагрузки на бюджет ЕС при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Украины вызвали разногласия между странами-членами.