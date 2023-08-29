ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

ФСБ предотвратила теракт в Калуге на объекте критической инфраструктуры

В Калуге ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, силовики задержали жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Задержанный по заданию Украины планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры в Калуге, подготовкой которого он уже занимался. Силовики нашли сделанный им тайник с компонентами самодельного взрывного устройства. В гаджетах задержанного обнаружили инструкции по изготовлению устройства и переписку с украинским координатором.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям 275 («Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника»), 205 («Приготовление к совершению террористического акта»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Ему предъявлено обвинение.