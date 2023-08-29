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18:57, 29 августа 2023Мир

Венгрия выступила за немедленное расширение ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал немедленно принять в ЕС страны Западных Балкан

Фото: John Minchillo / AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно принять в Европейский союз (ЕС) страны Западных Балкан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас?» — заявил дипломат.

С соответствующим заявлением Сийярто выступил на XVIII Стратегическом форуме в словенском городе Бледе. Одной из центральных повесток форума является вопрос расширения ЕС и принятие стран Западных Балкан в объединение.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявит о возможном расширении ЕС к 2030 году на открытии XVIII Международного стратегического форума в Словении. Основными кандидатами на вступление в объединение считаются Албания, Боснии и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Черногория.

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    Максим Габриелян
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