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12:53, 29 августа 2023Россия

В Москве водитель вылетел на тротуар, сбил женщину с ребенком и попал на видео

Прокуратура: водитель сбил женщину с ребенком на Волгоградском проспекте Москвы

Водитель Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком на Волгоградском проспекте в Москве. ДТП попало на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На видеоролике видно, как грузовик сталкивается с Hyundai. От удара авто вылетает на тротуар, где в это время находятся пешеходы.

Позже выяснилось, что в результате ДТП пострадали женщина и ее семилетний сын. Мальчик в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В московской прокуратуре разъяснили, что водитель грузовика попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен. Ведомство начало проверку.

В начале августа тягач сорвался с моста на трассе М-4 в подмосковном Ступино, рухнул и спровоцировал огненное ДТП. В результате 42-летний водитель вездехода и 40-летний владелец «ГАЗели» были госпитализированы.

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    Анна Щербакова
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