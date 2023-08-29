Врачи назвали способы побороть осеннюю хандру

Врач Османов назвал бананы и сыр повышающими настроение продуктами

Убывание продолжительности дня и хмурая погода влияют на состояние человека. Дело в том, что солнечные лучи дарят не только витамин D, но также помогают регулировать внутренние часы организма, поддерживая здоровый режим сна и бодрствования. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. Он также назвал способ побороть осеннюю хандру.

По словам врача, действенным способом сократить эти дефициты является спорт. Специалист обратил внимание, что он генерирует в организме эндорфины, которые называют «гормонами счастья». Они действуют как естественные стимуляторы настроения, снижая уровень стресса, тревоги, симптомы депрессии. Регулярные физические тренировки также повышают уровень серотонина в мозге, что может помочь регулировать настроение и ритмы сна. Кроме того, нагрузки улучшают кровообращение, увеличивают доставку кислорода, питательных веществ к клеткам и повышают уровень энергии и бодрости.

Чтобы мотивировать себя на занятия спортом, Тяжельников рекомендовал поставить четкие личные цели. Например, улучшение физической формы, подготовку к соревнованию или поддержание активного образа жизни.

«Не стремитесь сразу к рекордам. Разделите путь на этапы и следуйте плану. Пробуйте разные занятия, чтобы понять, какие из них подходят вам. Создайте свои ритуалы для занятий. Надевайте привлекательную спортивную одежду, соберите коллекцию любимых музыкальных треков, под которые будете заниматься. Не позволяйте внешним обстоятельствам вам помешать. Если погода не подходит для занятий на улице, тренируйтесь в спортивном зале или дома, чтобы не пропускать тренировки. Награждайте себя за достижения», — посоветовал специалист.

Главный педиатр Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что подвержены осенней хандре не только взрослые, но и дети, особенно подростки.

Чтобы помочь ребенку, врач рекомендовал родителям нормализовать его режим дня еще до начала учебы. Количество кружков и секций, по его словам, стоит дозировать во избежание переутомления. Должны быть умеренными и физические нагрузки.

Необходимо обратить внимание на питание. Оно должно быть полноценным. Можно использовать продукты, которые улучшают настроение. «Среди них все сорта мяса, жирная рыба, морская капуста, бананы, орехи, овсяная и гречневая каша, яйца, сыр, творог, йогурт, зелень, бобовые, цитрусовые, авокадо, финики и инжир», — перечислил педиатр. Справиться с хандрой помогут также витамины А, группы В, С, D и магний. Будут полезны мед, травяные чаи, морсы, отвар из шиповника.

«Окружите ребенка яркими красками и светом. Яркая одежда, игрушки, постельное белье, предметы интерьера и декор обязательно поднимут настроение всем членам семьи. Не забывайте открывать шторы в светлое время суток и проветривать помещение. Сходите вместе с ребенком на спектакль, в цирк или парк аттракционов. Смех и хорошее настроение обязательно победят хандру», — поделился Османов.

Ранее медицинский психолог Диана Лобанова рассказывала, как отличить сезонную хандру от депрессии. По ее словам, хандра длится максимум две недели и проходит сама собой, в то время как продолжительность депрессивного эпизода гораздо больше.